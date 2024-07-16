Собянин: город подготовил множество активностей для школьников во время каникул

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Город подготовил для тех юных москвичей, которым предстоит провести остаток летних каникул в столице, множество активностей, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

В парках Москвы дети смогут не только угоститься сладкой ватой или мороженым, покататься на каруселях, посетить игровые площадки и побывать на батутах, но и провести время с пользой. Так, по выходным в зоне отдыха "Терлецкая дубрава" и в Перовском парке проводятся пленэры. Юным художникам выдадут мольберт, кисти, краски и бумагу на месте.

Вместе с тем в Музыкальном салоне Парка Горького город организовал встречи книжного клуба для подростков "Школьное чтение 2.0.". На них можно также встретить современных авторов и литературных критиков. Уже 20 июля здесь состоится соревнование по ориентированию на местности "Рогейн: по следам культуры". Дети смогут показать свои способности в рамках отдельного зачета. Кроме того, впервые будет организован семейный зачет.

Парк "Кузьминки" может подойти для семейного отдыха. На его территории располагается большое количество детских площадок и аттракционов, а также лодочная станция и веревочный городок.

В ландшафтном парке "Митино" открыта Школа юного археолога. Там дети занимаются изучением истории и принимают участие в раскопках в 12-метровой археологической песочнице. Им рассказывают об азах профессии археолога. Также ученики принимают участие в мастер-классах по гончарному мастерству, создают краски и оттиски для страниц Азбуковника Ивана Федорова, учатся стрельбе из лука и современному мечевому бою.

В Детском парке имени Прямикова каждую субботу дети от 8 лет могут поучаствовать в бесплатных мастер-классах по риичи-маджонгу. Так называется японская настольная игра, которая развивает логику и стратегическое мышление.

Также в городе проходит фестиваль впечатлений "Усадьбы Москвы", объединивший десятки старинных усадеб столицы. Его участники получают возможность погрузиться в эстетику эпохи прошлого. В рамках фестиваля проводятся лекции, интерактивные экскурсии и исторические игры. Кроме того, детей приглашают на необычные мастер-классы. Например, они могут освоить садоводство и рукоделие.

В "Царицыне" летом традиционно проводятся большие семейные фестивали. Так, в августе там состоится фестиваль исторических садов, в рамках которого гости смогут побывать на экскурсии в оранжереях, а также поучаствовать в Керамическом пикнике и Дне комнатных растений.

Вместе с тем до 21 июля здесь же проходит фестиваль "Дачное Царицыно", для которого была составлена широкая театральная и музыкальная программа. Также его организаторы создали зону для мастер-классов и игр. Гости могут принять участие и в театрализованных променадах по парку. В них сочетается театр, уличное шествие и клоунада.

Интересно провести время дети смогут и на ВДНХ. Например, здесь им удастся покататься на аттракционах в семейном парке развлечений "Орион", побывать на спектакле в Театре сказок и стать участниками познавательных экскурсий. Кроме того, юные москвичи смогут поиграть на необычных детских площадках.

Масштабная реконструкция сделала пространства у Северного и Южного речных вокзалов точками притяжения. Еженедельно в выходные дни здесь проводятся бесплатные мероприятия для москвичей всех возрастов: тренировки по единоборству от проекта "Ударные выходные", кинопоказы, мастер-классы, выступления артистов проекта "Музыка в метро", масштабные праздники и многое другое.

Вместе с тем в библиотеках и культурных центрах реализуется программа летнего досуга "КультЛето". Для детей, подростков и взрослых проводятся интенсивы по разным видам искусства и активностям: фотография, театральное мастерство, иностранные языки, 3D-моделирование и робототехника и прочее.

При этом в Московском дворце пионеров проходят дополнительные занятия по 34 программам. В их числе такие направления, как дизайн одежды, изобразительное искусство, иностранные языки, интеллектуальные игры Го и шахматы, футбол, бадминтон, теннис и так далее.

Библиотека № 188 совместно с парком "Усадьба Воронцово" создали краеведческий квест "Обручев-fest". Его участники получат возможность узнать множество интересных фактов. Так, они выяснят, почему усадьба получила такое название, кто в различные годы становился хозяином поместья, с какой целью создавались необычные архитектурные ансамбли парка, каковы были забавы и особенности уклада жизни местного дворянства.

В свою очередь, усадьба Кусково предоставляет посетителям уникальную возможность изучить историю театра Шереметевых и стать участником тематического мастер-класса по актерскому мастерству в рамках интерактивной программы "Театральные истории".

Библиотека № 85 организовала для юных москвичей занятия в Школе юного блогера. Там они могут освоить навыки создания интересного контента для соцсетей: от идеи до съемок, монтажа и размещения. Кроме того, на занятиях они отработают свою дикцию и улучшат актерские навыки.

Вместе с тем Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных разработала образовательный интенсив, в котором могут поучаствовать как дети, так и взрослые – "IX Московская международная Летняя школа в Гнесинке". Участники смогут посетить комплекс мастер-классов и творческих мастерских по различным инструментам. Также им предстоит пройти оркестровую практику под руководством ведущих педагогов России и зарубежья.

Уже в августе юные музыканты смогут найти для себя занятие на IV Международном музыкальном фестивале "Gnessin Air на Знаменке". В течение 11 дней на трех сценах МССМШ имени Гнесиных москвичи смогут послушать более 30 концертов, в ходе которых будут играть жанры от классики до рока, джаза и саундтреков. В выступлениях примут участие и признанные российские и зарубежные артисты, и молодые лауреаты международных конкурсов, а также обладатели грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. В качестве художественного руководителя проектов выступит заслуженный деятель искусств России Михаил Хохлов.

Дети участников специальной военной операции в возрасте от семи до 13 лет смогут поучаствовать в мероприятиях от Единого центра поддержки на Береговом проезде. Для них были подготовлены активные игры и мастер-классы, тренинги и квесты, тематические прогулки и экскурсии. Все эти занятия проводятся в будние дни с 08:00 до 18:00. В выходные же здесь организовывают большие семейные мероприятия.

В свою очередь, Музей городского хозяйства Москвы приглашает посетить ежедневные экскурсии. На них посетители смогут узнать, как работает мегаполис. Им расскажут, откуда в кране берется чистая вода, как поступает газ, почему важно сортировать мусор, как работают лифты, как устроены эстакады и мосты.

При этом в Музее электрических сетей Московского региона юные жители столицы смогут узнать об истории электричества. Им станет понятно, как работает электрическая сеть. Кроме того, они получат возможность попробовать себя в роли энергетика. Виртуальный электромонтер расскажет гостям об истории профессии, а экскурсоводы проведут для детей занимательные эксперименты с катушкой Теслы.

Сотрудники павильона Московского транспорта у станции метро "Киевская" в интерактивной форме расскажут посетителям о маршрутах рельсового транспорта столицы, современном городском транспорте, экологичных поездках по городу, современных поездах, способах оплаты и сервисах для пассажиров.

Развлечься жители города могут и на площадках проекта "Лето в Москве". Так, на Тверском бульваре почти в непрерывном формате проводятся тематические фестивали для всей семьи. На них дети могут создавать своими руками игрушки, раскрашивать худи и футболки, делать фенечки, осваивать азы спортивных танцев, акробатики и бачаты, а также учиться созданию афиш и коллажей и приобщаться к фингерборд-культуре.

Вместе с тем в летние месяцы на Гоголевском бульваре было установлено 20 столов, которые оборудованы всем необходимым для игры в шахматы. Ежедневно администраторы площадки расставляют фигуры, а специальная табличка с QR-кодом помогает им решить организационные вопросы. Москвичи могут бесплатно поиграть в любой момент.

На фестивальных площадках в округах дети и подростки смогут приобщиться к активному образу жизни. Так, любители экстремальных видов спорта старше шести лет могут посещать шесть скейт-парков "Московских сезонов", которые были открыты на Профсоюзной, Митинской, Городецкой, Святоозерской улицах, а также на улице Адмирала Руднева и в сквере по улице Хачатуряна. Присутствующие там опытные тренеры помогут встать на скейт тем, кто только учится кататься, а опытных спортсменов смогут научить новым трюкам.

Также дети могут заниматься спортом в бесплатных спортивных секциях по футболу, настольному теннису, волейболу и многим другим видам спорта.

Кроме того, увлекательным времяпрепровождением может стать и обычная прогулка по городу. Для этого на сайте сервиса RUSSPASS можно изучить маршруты программы "Играй в Москву!", которые помогут детям и их родителям познакомиться со знаковыми местами столицы и предоставят им множество интерактивных заданий.

Вместе с тем на интернет-ресурсе "Столица детского туризма" родители смогут получить советы и подсказки по детскому отдыху в Москве. Также там представлены списки фестивалей и места, где после этого можно пообедать всей семьей.

Часть летних каникул дети смогут посвятить тому, чтобы подтянуть свои знания по школьной программе или просто расширить кругозор. Сделать это они смогут во время экскурсий, походов, мастер-классов, городских и летних смен, подготовкой которых занимались центры дополнительного образования. В общей сложности специалисты организовали более 2,5 тысячи мероприятий.

При этом проект "Лето Побед", который ежегодно реализуется совместными усилиями Музея Победы и департамента образования и науки города, включает разнообразные направления: "творческое", "медиа", "техническое", "историческое", "гражданско-патриотическое" и прочее.

Ребята – победители городских соревнований и олимпиад получат возможность побывать в образовательном центре "Команда". Тематика смен связана с пожеланиями самих участников и включает широкий спектр занятий. Так, участники смогут повысить уровень знаний в академических областях, развить компетенции в сферах информационных технологий, медиаиндустрии и кино, а также заняться иностранными языками, поработать над социальными компетенциями и профнавигацией.

Московские школьники также могут получить летом свой первый профессиональный опыт и попробовать заработать собственные деньги. Так, служба занятости столицы предлагает подросткам принять участие в профориентационной программе "Лето в новом формате", попробовать себя в различных профессиях или найти временную подработку на каникулах.

В этой сфере действует и проект "ПРОГероев". Его участники в возрасте от 14 до 17 лет из семейных центров смогут ознакомиться с профессиями по направлениям "Авиация", "Спасатель" и "Автоспорт". Подростки получат возможность изучить технику и оборудование, которыми профессионалы пользуются во время спасения людей, а также принять участие в мастер-классах по оказанию первой помощи. Также дети будут заниматься на авто- и авиасимуляторах и пробуют поработать с аварийно-спасательным инвентарем.

Другой проект "Лето моей карьеры" познакомит подростков с возможной будущей профессией в одной из профильных школ. В 2024 году к числу новых направлений добавились такие, как "Промышленный вайб", "Аддитивные технологии", "Компьютерные системы и комплексы", "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей", "Профориентация в социальной сфере", "Возрастная психология в социальной сфере" и "Ивент-менеджер в социальной сфере".

Занятия проводятся на площадке центра "Моя карьера", а также в колледжах столицы, среди которых Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже, Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 и прочие образовательные организации.

Проект "Стажировки" был создан для подростков в возрасте 14–18 лет из семей участников СВО, а также многодетных, неполных семей и семей в трудной жизненной ситуации. Юные жители города смогут пройти стажировку на площадках государственных учреждений и столичных компаний более чем по 200 различным специальностям. В период обучения участники программы будут получать стипендию.

В общей сложности партнерами программы в 2024 году стали более 500 коммерческих и государственных организаций.

Всем ребятам, возраст которых превышает 14 лет, московская служба занятости предложит различные варианты подработки. Наиболее востребованными отраслями для трудоустройства среди подростков, как правило, становятся сферы услуг, туризма, развлечений и гостинично-ресторанного бизнеса. Молодые люди получат возможность выбрать среди таких вакансий, как сотрудник ресторана, помощник официанта, бариста, работник торгового зала, курьер, менеджер, мерчендайзер, официант на завтраки.

Кроме того, изучить актуальные вакансии подростки смогут вместе с карьерными наставниками центра "Профессии будущего". Попробовать себя в роли самозанятого ребятам помогут сотрудники флагманского центра занятости "Моя работа", который располагается на улице Шаболовке. Подростки также имеют возможность обратиться в специализированный центр занятости "Моя карьера".

Между тем в столичном метро был запущен тематический поезд "Москва – молодежная столица России". Представленная в вагонах информация расскажет о проектах, программах, конкурсах и событиях, которые коснутся молодых жителей города.