Мастер-классы и семейные тренировки подготовлены для москвичей в рамках летнего фестиваля

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Культурные центры столицы подготовили новые программы в рамках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гостей ожидают мастер-классы по декоративно-прикладному и художественному искусству, обучение игре на музыкальных инструментах, спортивные и семейные тренировки.

К примеру, 18 июля в 12:00 на площадке культурного центра "Загорье" научат делать открытки в технике айрис-фолдинг. Это искусство выкладывания цветных полос бумаги в определенном порядке. Мастер-класс получил название "Наливное яблочко".

На площади перед культурным центром "Северный" 18 июля в 16:00 пройдет интерактивная программа "В мире сказок". В тот же день в 18:00 в парке культуры и отдыха "Озеропарк" состоятся концерт школы игры на барабанах Dedov Drums. Его проведут в рамках проекта "Музыкальные четверги".

20 июля в 12:00 на площадке культурного центра "Зеленоград" пройдет семейная программа "Движение лета". Она предполагает танцевальные фитнес-тренировки на свежем воздухе под зажигательную латиноамериканскую музыку и детские мастер-классы и игры.

В парке культуры и отдыха "Озеропарк" 22 июля научат рисовать акварелью в рамках акции "Летний пейзаж". Начнется все в 10:00.

В 18:00 там же будет мастер-класс по тег-регби. Речь идет о бесконтактной командной игре, в которой каждый игрок носит пояс с двумя прикрепленными к нему лентами (тегами) на липучках или шорты с нашивками. Атакующие пытаются увернуться, уклониться и передать мяч партнерам, в то время как защитники стараются помешать им, срывая ленты вместо захвата.

В 19:00 на площадке пройдет мастер-класс по катанию на роликах. Преподаватели роллер-школы Green Wheels научат не бояться горок, уверенно тормозить и останавливаться, а также выполнять различные трюки.

23 июля в 16:00 в культурном центре "Северный" проведут мастер-класс по вокалу "Ключи к вашему голосу". В конце занятия каждый сможет продемонстрировать свои музыкальные способности и задать интересующие его вопросы.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" проходит более чем на 600 площадках и продлится в Москве до 8 сентября. Москвичи выбрали наиболее интересные мероприятия фестиваля в соответствующем опросе "Активного гражданина".

Большинство респондентов предпочитают посещать концерты, кинопоказы, стендап-выступления и театральные постановки. При этом на втором месте оказались лекции и экскурсии (15,5%), на третьем – тематические мастер-классы (14,6%).