Москвичи выберут фильмы для нового сезона проекта "Московское кино в школе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Москвы смогут выбрать фильмы для нового сезона проекта "Московское кино в школе", пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на директора Московского центра воспитательных практик Марию Андрианову.

"Проект "Московское кино в школе" работает с 2018 года. За это время более 200 тысяч детей познакомились с классикой отечественного кинематографа – неоценимым инструментом для воспитания молодежи", – уточнила она.

Так, горожане смогут выбрать те кинокартины, которые затем будут смотреть школьники и студенты колледжей. Голосование за фильмы уже началось в каждой из девяти категорий. Первая из них посвящена событиям Великой Отечественной войны, москвичи могут выбрать из фильмов: "Сын полка", "Садись рядом, Мишка", "Баллада о солдате", "Юнга Северного флота" и "Дом, в котором я живу".

Второй категорией являются исторические фильмы, включая: "Укрощение огня", "Иван Грозный", "Адмирал Ушаков", "Суворов" и "Кутузов", третьей – кино о школе: "Звонят, откройте дверь", "Уроки французского", "Точка, точка, запятая", "Аттестат зрелости" и "Друг мой, Колька!" и еще одной – музыкальные фильмы, включая "Айболит-66", "Весна", "Свинарка и пастух", "Обыкновенное чудо" и "31 июня".

Среди комедий горожане смогут выбрать из фильмов "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Семь нянек" и "Веселые истории", из экранизированных литературных произведений проголосуют за картины "Женитьба Бальзаминова", "Идиот", "Мертвые души", "Капитанская дочка" и "Ревизор", а среди советской сказки на выбор представлены "Садко", "Старик Хоттабыч", "Там, на неведомых дорожках…", "Огонь, вода и… медные трубы" и "По щучьему велению".

Кроме того, жители столицы смогут выбрать приключенческий фильм: "Дым в лесу", "Дети капитана Гранта", "Земля Санникова", "Телеграмма" или "Смелые люди", а также один из семейных кинофильмов: "Чук и Гек", "Карнавальная ночь", "Тот самый Мюнхгаузен", "Внимание, черепаха!" или "Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева".

Результаты голосования станут известны уже 1 сентября.

Создание кинокластера в Москве позволит возродить профессиональную школу подготовки кадров, уверена олимпийская чемпионка Мария Киселева. Она напомнила, что кластер станет одним из крупнейших центров производства кино-, видео- и медиапродукции в мире. Одной из главных задач проекта является возрождение профессиональной школы подготовки кадров, которая была в СССР.

