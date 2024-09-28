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28 сентября, 10:15

Общество

Московские школьники и студенты отправятся в экспедицию в Антарктиду в конце ноября

Фото: телеграм-канал "Московское образование"

Десять столичных учеников школ и студентов колледжей отправятся в Московскую молодежную антарктическую экспедицию в конце ноября. Сейчас ведется отбор участников, сообщает департамент образования и науки.

"Несколько лет подряд под эгидой столицы проходит Большая арктическая экспедиция, благодаря ей юные москвичи могут отправиться в Арктику. А в этом учебном году мы запускаем проект, аналогов которому нет в мире", – цитирует ведомство портал мэра и правительства Москвы.

Новая экспедиция позволит ребятам посетить самый недоступный континент Земли. На протяжении недели они будут проводить исследования на станции "Прогресс".

К участию в отборе приглашают столичных школьников в возрасте от 16 до 18 лет и студентов колледжей от 16 лет до 21 года. Экспедиция пройдет при поддержке столичного департамента образования и науки и московского отделения "Движения первых". Ее руководителями станут директор центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" кавалер ордена Мужества Матвей Шпаро и победитель конкурса "Педагог года Москвы", руководитель исследовательских экспедиций в Арктике и Антарктике кандидат биологических наук Иван Смирнов.

Отбор будет проходить в пять этапов. На первом участникам предлагают выполнить задания Антарктического диктанта. 12 и 13 октября пройдет приключенческая гонка "Прогресс-2024". Также конкурсанты должны будут подготовить видеоэссе, в котором необходимо рассказать, почему именно он должен отправиться в экспедицию.

После этого школьники защитят свои научные проекты на молодежном форуме "Антарктическая наука", а студенты примут участие в конкурсе профессионального мастерства. На финальном этапе отбора в Подмосковье состоятся учебно-тренировочные сборы "Антарктида зовет" в формате многодневного похода.

Результаты объявят в ноябре. После этого сформируют два экспедиционных отряда.

Ранее сообщалось, что общая площадь льда в Антарктике в летнем сезоне 2022/2023 года стала минимальной за 45 лет, составив 1,8 миллиона квадратных метров. При этом в феврале 2024 года площадь увеличилась до 2 миллионов "квадратов". В период 1980-х годов площадь льда вокруг Антарктиды сокращалась временами до 3 миллионов квадратных метров, однако последние 3 года условия погоды такие, что большая часть районов материка стала теплее обычного.

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