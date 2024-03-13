Площадь льда в Антарктике в 2023 году стала минимальной за последние 45 лет

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Общая площадь льда в Антарктике в летнем сезоне 2022/2023 года (антарктическое лето приходится на календарную зиму. – Прим. ред.) стала минимальной за 45 лет, составив 1,8 миллиона квадратных метров. Об этом заявили в пресс-службе российского Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

При этом в феврале 2024 года площадь увеличилась до 2 миллионов "квадратов".

"Сезон 2023/2024 годов стал третьим в ряду сезонов с низкими показателями площади морского льда", – добавили в институте.

В период 1980-х годов площадь льда вокруг Антарктиды сокращалась временами до 3 миллионов квадратных метров, однако последние 3 года условия погоды такие, что большая часть районов материка стала теплее обычного.

"Причин появления низких показателей площади в Южном океане несколько. Главная из них – Антарктическое Циркумполярное течение (АЦТ)", – подчеркнули исследователи, отметив также деградацию ледяного массива в тихоокеанском секторе, где располагается вулканический пояс.

Согласно данным Всемирной метеорологической организации, ледниковый щит Антарктики в период 2011–2020 годов потерял на 75% льда больше, чем в 2001–2010 годах. В целом десятилетие с 2011 по 2020 год в организации назвали самым теплым в истории наблюдения.

Ранее стало известно, что сотни морских слонов и других животных погибли в Антарктиде из-за птичьего гриппа. Первые вспышки заболевания зафиксировали среди бурых поморников на острове Берд на юге Атлантического океана.