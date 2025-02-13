Юные москвичи смогут изучить редкие материалы в Главархиве

Фото: Главархив Москвы

Юные москвичи смогут принять участие в третьем потоке второго сезона проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" и изучить редкие материалы в Главархиве города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Занятия посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). На них студенты колледжей и школьники с 8-го по 11-й класс проверят личные дела и другие редкие материалы, связанные с героями Советского Союза. Также участники проекта изучат документы ученых-изобретателей, связанных с Обществом имени Христофора Леденцова, которое в начале XX века содействовало научно-техническому процессу.

"В фондах Главархива Москвы хранится более 1 200 личных дел героев Советского Союза. В этом году в рамках проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" мы решили открыть доступ к ним столичным школьникам и студентам колледжей", – рассказал начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

Только за первое учебное полугодие получилось признать уникальными документы военачальников Неона Антонова и Михаила Катукова, ученых Константина Циолковского, Николая Зелинского и Владимира Гриневецкого. Теперь все материалы доступны на сайте Главархива.

Участники третьего потока, в свою очередь, изучат материалы артиллеристов и танкистов времен ВОВ, а также данные ученых-физиологов, метеорологов и геологов. Речь идет о героях СССР Александре Космодемьянском, Андрее Игнатьеве, Николае Кретове, Михаиле Климове, Иване Веремей, Александре Барданове.

"Они также изучат исследование радиоактивных минералов Владимира Вернадского, дела об электрическом буре для плавления льда Бориса Вейнберга, материалы о способе предсказания погоды Александра Трауцкого", – отметил Онопенко.

Ранее Главархив Москвы показал уникальные фотографии ХХ века ко Дню зимних видов спорта в России. Первый каток в столице открылся в 1860-х годах на улице Петровке. В 1929 году горожане могли уже кататься на коньках и лыжах в Парке культуры и отдыха, который с 1932-го носит имя Максима Горького. С 1935 года каток открылся в Краснопресненском парке. Постепенно места для катания на коньках появлялись и в спальных районах.

