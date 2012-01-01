Сергей Собянин назвал самые интересные проекты Главархива Москвы

Столичный Главархив 1 ноября отмечает свой день рождения – ведомству исполнилось 62 года. В чем его уникальность и какие сервисы учреждение предлагает жителям города, расскажет Москва 24.

Кладезь информации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Главархив Москвы реализует проекты по генеалогии, цифровизации, роботизации и работе с молодым поколением, рассказал Сергей Собянин.

В частности, самый крупный роботизированный архивный комплекс Мосархив, который открылся в ТиНАО в 2023 году, уже успел принять около 20 миллионов дел, подчеркнул мэр. Здесь находятся социально значимые документы, включая записи учреждений здравоохранения, соцзащиты и образовательных организаций. Всего здание общей площадью 70 тысяч квадратных метров позволяет размещать до 100 миллионов единиц хранения. За день Мосархив может обработать около 2 тысяч обращений граждан и организаций или 300 запросов в час.





Сергей Собянин мэр Москвы во время открытия Мосархива в ТиНАО Во-первых, мы переместили из огромного количества помещений учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, государственных учреждений большой объем архива сюда и освободили помещение для их полнофункциональной работы. Во-вторых, здесь создана уникальная роботизированная система поиска и выдачи документов.

Всего в комплексе 14 роботизированных модулей, и в каждом из них есть 38 тысяч стандартных палет для группового хранения девяти коробов. Когда документы поступают в архив, техника грузит их на конвейеры для перемещения между этажами.

Для максимальной сохранности материалов в комплексе поддерживается искусственный микроклимат с пониженным содержанием кислорода.

"Кроме того, мы планируем внедрять системы искусственного интеллекта и технологии компьютерного зрения, которые обеспечат точный и быстрый мониторинг документов и повысят скорость ввода новых данных", – рассказала ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Вспомнить историю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один из проектов Главархива – онлайн-сервис "Моя семья": по словам Сергея Собянина, его уже используют почти 13 миллионов человек. С 2020 года он помогает жителям столицы найти информацию о рождении, браке и смерти своих предков, которые жили в Москве и Московской губернии до 1917 года.





Андрей Артизов руководитель Федерального архивного агентства Интеллектуальная система управления архивом находит необходимый документ, предоставляет его службе доставки, и уже исполнитель, который непосредственно работает с заказом, получает его.

Осенью 2023 года начал действовать проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения". Ученики 8–11-х классов и студенты колледжей изучают подлинные личные дела отечественных ученых, Героев Советского Союза, студентов Императорского Московского университета и другие исторические документы.

К примеру, в 2023 году участники отсмотрели 1 500 архивных записей о таких деятелях, как ученый Иван Сеченов, художник Василий Кандинский, поэт Федор Тютчев и других. В этом же году школьникам предстоит работать с документами героев Великой Отечественной войны и ученых, говорила ранее Анастасия Ракова.

Кроме того, Главархив проводит акцию "Москва – с заботой об истории". Благодаря ей через центры "Мои документы" можно передать на хранение фотографии, документы, письма и предметы быта родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Все это удастся посмотреть в виртуальном музее, напомнил Собянин.