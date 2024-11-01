Мэр Москвы: столичный Главархив отмечает день рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главархив Москвы отмечает день рождения, напомнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Проекты организации по генеалогии, цифровизации, роботизации и работе с молодым поколением знакомы большинству москвичей, указал мэр.

Так, наиболее значимый в России роботизированный архивный комплекс "Мосархив" хранит социально значимые документы жителей столицы, напомнил Собянин. За год работы учреждение приняло около 20 миллионов дел.

Вместе с тем Главархив обеспечивает работу онлайн-сервиса "Моя семья", который помогает россиянам в поисках своих предков. Число постоянных пользователей сервиса увеличилось почти до 13 миллионов человек, отметил мэр.

Кроме того, осенью 2023 года начал действовать проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения". В его рамках столичные школьники с 8-го по 11-й классы и студенты колледжей занимаются изучением личных дел российских ученых, героев Советского Союза, студентов Императорского Московского университета и прочих исторических документов.

Собянин также напомнил о проведении акции "Москва – с заботой об истории". Она позволяет москвичам передать на вечное хранение через центры госуслуг документы и вещи своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Кроме того, они могут направить в архив фото- и видеопленки из своих семейных архивов советского времени, вплоть до 2000-х годов. Все эти материалы можно будет увидеть в одноименном виртуальном музее.

В течение 2023 года в Главархив поступило более 15 тысяч документов и предметов времени Великой Отечественной войны, которые москвичи передали на хранение. Самый ранний документ датируется 1900 годом.