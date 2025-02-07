Собянин: Главархив показал, как москвичи проводили зимний досуг в прошлом веке

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Главархив Москвы показал уникальные фотографии ХХ века ко Дню зимних видов спорта в России, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Как рассказал мэр, первый каток в столице открылся в 1860 годах на улице Петровке. В 1929 году горожане могли уже кататься на коньках и лыжах в Парке культуры и отдыха, который с 1932-го носит имя Максима Горького.

С 1935 года каток открылся в Краснопресненском парке. Постепенно места для катания на коньках появлялись и в спальных районах, указал Собянин.

Лыжные спортивные сообщества начали работать с конца 1890 годов. В СССР лыжные прогулки стали массовым и культовым видом спорта. Москвичи, отметил градоначальник, катались, сдавали нормы ГТО и коллекционировали лыжи. Число лыжных баз и станций, а также спортивных клубов в Москве постоянно увеличивалось.

На данный момент в столице оборудовано свыше 440 лыжных трасс протяженностью почти 770 километров и более 120 крытых катков. Также для москвичей доступно больше 1,3 тысячи сезонных ледовых площадок, работают спортивные школы и бесплатные секции, регулярно проводятся мероприятия по зимним видам спорта.