Собянин рассказал, как московские школьники создают прототипы умных устройств

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Ученики московских инженерных и ИТ-классов разрабатывают прототипы умных устройств, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Свои изобретения они представляют в рамках открытой городской научно-практической конференции "Инженеры будущего", а также на финальных этапах Всероссийской олимпиады школьников.



В частности, ученики школы № 1430 имени Героя Социалистического Труда Г.В. Кисунько Николай Петренкин и Тимофей Чистяков сумели создать модель корабля-носителя и группы небольших аппаратов, предназначенные для очистки орбиты от космического мусора.



Кроме того, ученицы московской школы № 2072 Василиса Муханцева, Мария Карасева и Алина Мангутова разработали устройство, призванное оптимизировать сбор солнечной энергии. Оно может применяться в использовании автономных наземных роботов, беспилотных летательных аппаратов и мобильных зарядных станций.

Также Рустем Иштуганов, Максим Вакарин и Никита Пешен, которые учатся в столичной школе № 1207, собрали модель транспортного средства для службы спасения МЧС России. Этот вездеход позволит спасателям передвигаться в заболоченных и труднодоступных районах.

В свою очередь ученица Бауманской инженерной школы № 1580 Ксения Фролова придумала и создала медицинского робота-помощника, который может напомнить пациентам о необходимости принять лекарства, выдать препараты по расписанию и разработать упражнения для умственной активности.

Наконец, Ефим Сысоев из школы № 548 "Царицыно" запрограммировал промышленного робота-манипулятора, который нужен для успешного обучения школьников и студентов колледжей программированию и робототехнике.

Между тем за последние пять лет количество научных и технических кружков для школьников выросло почти на 40%. Так, на данный момент в столице работает свыше 45 тысяч научных и технических кружков, посещают их около 800 тысяч детей.