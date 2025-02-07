Число научных школьных кружков увеличилось в Москве на 40% за пять лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Количество научных и технических кружков для школьников выросло почти на 40% за последние пять лет. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр рассказала, что сейчас в столице работает свыше 45 тысяч научных и технических кружков, посещают их около 800 тысяч детей. Это подчеркнула она, приносит результаты.

Например, в 2024 году ребята завоевали 1,3 тысячи дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников, получили высокие баллы на ЕГЭ, а также обошли 30 сборных из разных российских городов на чемпионате высоких технологий.

В пресс-службе комплекса соцразвития добавили, что на занятиях в таких кружках дети проектируют ракеты и самолеты, собирают дроны и квадрокоптеры, изучают робототехнику и инженерию, нейротехнологии и микробиологию.

Также в 2024 году стартовал проект "В центре науки", который знакомит ребят с современными разработками в различных отраслях. Благодаря ему открылось еще 30 кружков, в которых ведут занятия молодые ученые. Они организуют для школьников выезды, курсы и уроки в лабораториях.

Между тем в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 8 февраля пройдет фестиваль, посвященный Дню российской науки. Для гостей подготовили лекции про физику и космос, интерактивные шоу и опыты. Например, преподаватели с юными посетителями смогут создать пенный вулкан и цветок из хрусталя.