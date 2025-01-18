Собянин сообщил об обновлении оборудования в инженерных и ИТ-классах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты обновили оборудование в инженерных и ИТ-классах московских школ, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, станки с числовым программным управлением были переданы более 230 московским учебным заведениям. В общей сложности они получили свыше 1,4 тысячи единиц техники.

Также в специализированных классах были установлены учебные модульные станции для 3D-печати из пластика, а также фрезерных работ по дереву и металлу, лазерной гравировки на разных поверхностях. Конструкции возможно перестроить за пять минут, что даст старшеклассникам возможность создавать детали для собственных проектов, отметил мэр.

Кроме того, в распоряжение школьников предоставили универсальные настольные лазерные резчики. Они дают возможность делать сложные элементы из дерева, акрила, кожи, МДФ, резины и ткани, а также создать гравировку на стекле, керамике и металлах.

При этом оборудование в предпрофессиональных классах, где проходит обучение больше трети всех московских старшеклассников, постоянно обновляется, подчеркнул Собянин.

К настоящему моменту в инженерных и ИТ-классах применяются новые устройства для изучения промышленной и мобильной робототехники. Для авиастроительных инженерных классов были предоставлены тренировочные беспилотники и комплекты, необходимые для оснащения летных полигонов. В свою очередь ученики медицинских классов могут пользоваться кушетками, тонометрами, медицинскими сумками для оказания первой помощи.

В октябре 2024 года производить высокотехнологичное оборудование, необходимое для учебы в школах, вузах и колледжах, начали резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва". Там были созданы все условия, которые нужны для производства высокотехнологичной и инновационной продукции, в том числе для научно-образовательных разработок.