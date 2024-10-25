Высокотехнологичное оборудование для школ начали производить в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" производят высокотехнологичное оборудование, необходимое для учебы в школах, вузах и колледжах, рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, в ОЭЗ созданы все условия, которые нужны для производства высокотехнологичной и инновационной продукции, в том числе для научно-образовательных разработок. Так, резиденты создают продукты, способствующие формированию у школьников и студентов инженерного мышления. Кроме того, продукция призвана пробудить интерес к естественным наукам, инновациям и высоким технологиям.

"Налоговые льготы и преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ Москвы, позволяют компаниям инвестировать сэкономленные средства в развитие и модернизацию производства, а также выпускать новую современную и востребованную на рынке продукцию", – цитирует Гарбузова портал мэра и правительства столицы.

В частности, компания-резидент "Некс-Т", которая владеет брендом NexTouch, является крупнейшим производителем интерактивного оборудования. Оно помогает детям обучаться в игровом формате, а также развивать навыки командной работы и разрабатывать разные проекты. Интерактивные занятия делают обучение более интересным и увлекательным, что ведет к росту мотивации учащихся. На этом фоне улучшается восприятие новой информации и быстрее усваиваются непростые темы. Кроме того, разработка компании способствует развитию креативного мышления.

Другим резидентом особой экономической зоны является компания "Научные развлечения", которая производит целую серию мультимедийных интерактивных продуктов. Они применяются для работы с воспитанниками детских садов и учениками школ Москвы, а также прочих регионов страны.

Мультимедийный образовательный продукт "Школа профессора Дроздова", предназначенный для дошкольников и учащихся младших классов, не имеет аналогов. В него были включены свыше 700 научных фактов. Целью проекта является развитие интереса детей к науке и обучению с помощью познавательных материалов.

Интерактивное оборудование компании активно применяется в предпрофессиональных классах и образовательных вертикалях школ столицы. Организация также является индустриальным партнером инженерных классов города. Так, ее представители организовывают для учеников экскурсии на производственные площадки и рассказывают им о создании учебного оборудования, а также о его возможностях.

При этом активно развивающаяся промышленность Москвы ведет к росту спроса на рынке труда на специалистов инженерных профессий. Так, на площадке "Печатники" была открыта базовая кафедра Московского государственного образовательного комплекса (МГОК), где занимаются подготовкой профессиональных научно-технических кадров, отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

"Резиденты особой экономической зоны активно участвуют в образовательном процессе и обучают специалистов не только для своих предприятий, но и для других производственных площадок столицы. В этом учебном году МГОК на 320 мест увеличил набор на инженерные специальности – до 1 240. Наибольший рост абитуриентов МГОК – свыше 550 – зафиксирован на специальностях "Технология машиностроения" и "Эксплуатация БАС", – рассказал он.

Ранее в индустриальном парке "Руднево" стартовало производство литийионных аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов. Добиться этого удалось благодаря новому резиденту ОЭЗ "Технополис "Москва". В проект инвестировали более 200 миллионов рублей, в результате чего появились более 100 новых рабочих мест.

