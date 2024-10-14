Число промышленных площадок в Москве выросло до 4,5 тысячи благодаря программам поддержки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К настоящему моменту число промышленных площадок в Москве превысило 4,5 тысячи, заявил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, индустриальный сектор столицы может динамично развиваться, расширять свои производства и наращивать объемы выпуска продукции за счет благоприятного инвестиционного климата в городе.

Между тем количество граждан, занятых в промышленности, возросло до 750 тысяч человек, указал он. Предполагается, что к 2030 году количество промпроизводств в городе увеличится до 5,5 тысячи, а их сотрудников – до 850 тысяч.

"Увеличивать количество производств и рабочих мест, объемы выпуска продукции, а также удерживать лидирующие позиции Москвы и ее индустриального сектора в мировых рейтингах позволяют эффективные программы поддержки, которые были разработаны по поручению Сергея Собянина. Сегодня у предприятий есть свыше 20 инструментов, чтобы найти площадку под размещение производства, запустить его в короткие сроки, привлечь дополнительные инвестиции, закупить необходимое оборудование и даже выйти на экспортные рынки", – приводит слова Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Вместе с тем каждый год в столице начинают работать до 150 новых технологичных компаний. При этом в городе реализуются десятки инвестиционных проектов, которые позволяют создать в столице дополнительные рабочие места.

Так, с начала 2024 года число предприятий, занятых в сфере электроники и приборостроения, выросло на 11%. К настоящему моменту в этой отрасли в столице октрыто свыше 860 заводов, сотрудники которых производят электронные компоненты для автотранспорта, измерительные приборы, газоаналитическое и другое оборудование, указал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Вместе с тем на 9,3%, достигнув примерно 320, выросло количество пищевых производств. Промышленники производят в Москве мясные, молочные, хлебобулочные и кондитерские изделия, отметил он.

При этом возникновение новых предприятий в городе ведет к стимуляции роста индекса промышленного производства. Прогнозируется, что к концу 2024 года данный показатель вырастет до 121,3%.

Между тем на развитие промышленного потенциала Москвы будет привлечено свыше 210 миллиардов рублей. Планируется, что до 2029 года инвесторы построят 16 новых объектов в обмен на льготу от города. При этом около половины могут ввести в эксплуатацию уже в 2025 году.