Производитель томографов стал резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Производитель отечественного высокотехнологичного медицинского оборудования получил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова.

На площадке "Алабушево" компания в 2025 году начнет производить российские томографы, позволяющие диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях. Там появятся рабочие места более чем для 190 специалистов. В производственный процесс инвестируют свыше 200 миллионов рублей.

По словам Гарбузова, благодаря режиму столичной ОЭЗ предприятие сможет направить сэкономленные на налоговых преференциях средства на развитие производства. В частности, можно будет закупить оборудование, создать дополнительные рабочие места и разработать уникальный и инновационный продукт.

С помощью томографов можно на ранних стадиях диагностировать злокачественные опухоли головного мозга, молочной железы, толстого кишечника, легких, поджелудочной железы и других жизненно важных органов человека. Этот метод исследования позволяет выявлять новообразования с точностью до 95%.

С существующими производственными мощностями можно ежегодно выпускать по три таких аппарата. На первом этапе производства уровень локализации составит 87 баллов. В течение следующего года предприятие расширит спектр работ по настройке и сборке оборудования, и в результате к 2026 году уровень локализации возрастет до 94 баллов, а к 2027 году – до 117.

Помимо этого, компания активно занимается трансфером технологий и готова предложить российским специалистам устройства с эргономичным и русифицированным интерфейсом. Заместитель гендиректора компании "Зантон Медицинские Системы" Денис Михеев сообщил, что благодаря сотрудничеству с другими российскими компаниями планируется постепенно увеличивать долю узлов и компонентов отечественного производства в продукции.

Резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" стали опорой столичной экономики и сегодня обеспечивают независимость в критически важных отраслях, добавил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев. Он напомнил, что на площадках ОЭЗ сформировался мощный кластер медицинских и фармацевтических предприятий.

Инновационное оборудование и лекарства, в том числе продукцию по линии офсетных контрактов для города, производят 40 компаний, 29 из которых – резиденты. С момента получения этого статуса они инвестировали в производство 50,4 миллиарда рублей и создали более 3,2 тысячи рабочих мест.

Город предоставит налоговые льготы восьми высокотехнологичным компаниям, которые являются резидентами технопарков, рассказал ранее Сергей Собянин. Для этого производителям инновационной продукции был присвоен статус якорных резидентов технопарков. За счет этого предприятия смогут пользоваться различными мерами господдержки.