В ОЭЗ "Технополис "Москва" создали линейку адаптивной одежды для ветеранов СВО

Фото: пресс-служба ОЭЗ "Технополис "Москва"

Компания-резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" создала линейку адаптивной одежды для ветеранов СВО, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

По его словам, в зоне особого внимания правительства Москвы находятся маломобильные группы населения.

"Эта задача решается в том числе за счет насыщения рынка отечественной инновационной продукцией – современными лекарственными средствами, медицинским оборудованием, передовыми технологиями и IТ-решениями. Суммарно компании ОЭЗ "Технополис "Москва" произвели медицинской и фармацевтической продукции на 90,3 миллиарда рублей", – сказал Гарбузов.

Так, компания-резидент "Ортомода" специализируется на производстве адаптивной одежды и ортопедической обуви. Как отметила гендиректор предприятия Наталья Волкова, при разработке одежды и обуви для ветеранов СВО учитывался их возраст, образ жизни, особенности полученных травм и рекомендации лечащих врачей. Также использовались инновационные материалы и конструктивные решения, большинство продукции изготавливается по индивидуальному заказу.

При этом специалисты компании классифицировали различные виды деформаций, заболеваний и ограничений деятельности ветеранов и готовы запустить массовое производство адаптивной одежды.

Гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев подчеркнул, что для компаний со статусом резидента в 10 раз снижен налог на прибыль, а также обнулены налоговые платежи на землю, имущество и транспорт.

"С начала деятельности ОЭЗ столицы резидентам предоставлено 13,2 миллиарда рублей налоговых льгот, из них 12,7 миллиарда рублей приходится на бюджет Москвы", – добавил Дегтев.

Ранее представители более 50 компаний ОЭЗ "Технополис "Москва" вместе с жителями Зеленограда собрали две партии гуманитарной помощи для отправки в приграничные регионы. Общий вес груза составил более 2,5 тонны.

Гуманитарную помощь доставляют волонтеры Москвы. Многие резиденты передали жителям приграничных регионов свои изделия.