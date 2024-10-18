МО РФ предложило оформлять статус ветерана добровольцам с начала участия в СВО

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Минобороны РФ предлагает оформлять статус ветерана боевых действий добровольцам с момента вступления в специальную военную операцию (СВО), что позволит бойцам и их семьям получать меры соцподдержки. Соответствующий проект постановления подготовило МО, передает ТАСС.

В проекте постановления прописан регламент оформления и выдачи удостоверений ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации. Ведомство предлагает ввести возможность выдачи удостоверений в беззаявительном порядке.

В рамках этой инициативы воинская часть, которая занимается формированием добровольческих отрядов, должна в течение 10 дней с момента получения приказа командира части о направлении сотрудника для выполнения задач в отряде предоставить информацию и документы в военный комиссариат субъекта РФ, где человек был поставлен на воинский учет.

Согласно пояснительной записке, для реализации этого предложения не потребуется дополнительных бюджетных средств из федерального бюджета.

Ранее Минобороны предложило относить к ветеранам боевых действий военных, отражающих вторжение в Россию и провокации на госгранице в регионах у зоны СВО. Согласно законопроекту, прилегающие к зоне спецоперации территории, на которые будет распространяться его действие, определит правительство РФ. Также в пояснительной записке указано, что расходы на расширение списка военных, относящихся к ветеранам боевых действий, составят 3,4 миллиарда рублей в 2025–2027 годах.