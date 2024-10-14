МО РФ предложило относить к ветеранам военных, отражающих вторжение на госгранице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны РФ предлагает относить к ветеранам боевых действий военных, отражающих вторжение в Россию и провокации на госгранице в регионах у зоны СВО, передает ТАСС.

Согласно законопроекту, прилегающие к зоне спецоперации территории, на которые будет распространятся его действие, определит правительство РФ.

В пояснительно записке к проекту изменений в Федеральный закон "О ветеранах" указано, что расходы на расширение списка военных, относящихся к ветеранам боевых действий, составят 3,4 миллиарда рублей в 2025–2027 годах.

"Предполагаемые суммарные расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах" составят в 2025 году – 1 031 256 000 рублей, в 2026 году – 1 124 650 000 рублей, в 2027 году – 1 256 986 000 рублей", – отмечается в сообщении.

Ранее Минпросвещения России предложило учитывать участие в СВО как индивидуальное достижение при поступлении в колледж. Инициатива предполагает, что личным достижением будет признаваться прохождение военной службы по призыву, контракту или мобилизации, а также участие в добровольческих формированиях в ходе проведения СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.