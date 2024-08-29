Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семьи участников СВО могут оформить субсидию на оплату ЖКУ в Москве, в случае если на оплату коммунальных счетов у них уходит более 10% совокупного дохода. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В такой ситуации не учитываются доходы военнослужащего и задолженность по квартплате.

Кроме того, участники СВО также могут вносить только половину от общей суммы за содержание жилого помещения и наем, а также взноса на капитальный ремонт. Для этого им нужно предоставить удостоверения ветерана боевых действий.

При этом, если расчетом и начислением платы за коммунальные услуги занимаются центры госуслуг "Мои документы", то сам боец или член его семьи с письменной доверенностью могут обратиться за льготой в электронном виде на портале mos.ru.

В случае же, если данными делами занимается управляющая компания, необходимо обращаться в подразделение Городского центра жилищных субсидий, которое находится в доме № 7 по Донской улице. Так же придется поступить жителям ТиНАО.

Подробнее с соответствующей информацией можно ознакомиться по ссылке. В свою очередь, консультацию по оформлению льгот на ЖКХ можно получить в едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, расположенного в доме № 8 в Береговом проезде. Там специалисты не только объяснят порядок оформления, но и при необходимости помогут заполнить заявку на портале mos.ru.

Всего в московском едином центре поддержки помощь по услугам оказали свыше 160 тысяч раз участникам боевых действий в зоне проведения спецоперации и их семьям.

Так, для семей военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, могут предоставить в центре юридические консультации по вопросам военного и гражданского права, а также психологическую помощь от лучших психологов, психотерапевтов и психиатров Москвы.

