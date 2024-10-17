Производство литийионных батарей началось в индустриальном парке "Руднево"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В индустриальном парке "Руднево" стартовало производство литийионных аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Производство началось благодаря новому резиденту ОЭЗ "Технополис "Москва". В проект инвестировали более 200 миллионов рублей, в результате чего появились более 100 новых рабочих мест.

"Так, компания "Пасека" до конца этого года планирует изготовить 90 тысяч литийионных аккумуляторных батарей на производственной площадке в индустриальном парке "Руднево", – отметил заммэра столицы Максим Лексутов.

В настоящее время на предприятии разрабатываются и производятся литийионные аккумуляторные батареи для БПЛА. При их создании учитываются параметры мощности, массы и емкости. Также разрабатывается система контроля бортового управления и взаимодействия с ней.

"Потенциал применения литийионных аккумуляторов очень широк: они используются в электромобилях, специальной технике, средствах индивидуальной мобильности", – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Компания работает над разработкой и внедрением новых технологий в производство твердотельных аккумуляторов, включая использование тонкопленочных батарей с высокой плотностью энергии.

К концу 2024 года планируется выпустить 90 тысяч аккумуляторных батарей, в 2025 году – 180 тысяч. С 2026 года ожидается увеличение до 250 тысяч ежегодно.

Генеральный директор компании Никита Ханзадеев заявил, что аккумуляторы имеют высокую емкость и соответствуют ограничениям по весу для беспилотников. Беспилотники применяются для мониторинга безопасности, фото- и других задач на стратегически важных объектах инфраструктуры, промышленных предприятиях и топливно-энергетическом комплексе.

Ранее производитель томографов стал резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва". На площадке "Алабушево" компания в 2025 году начнет производить российские томографы, позволяющие диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях.