Ученики предпрофессиональных классов пройдут обучение в колледжах Москвы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Порядка 24 тысяч учеников 10-х предпрофессиональных классов пройдут обучение в московских колледжах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

По информации ведомства, к обучению предпрофессиональных классов присоединилось свыше 40 столичных колледжей. Учащиеся смогут на практике применить знания и навыки, полученные в школе, что поможет им лучше понимать устройство производственного процесса и место их специальности в экономике города. Получать первые профессии школьники могут, не отрываясь от учебы, разработки проектов и знакомства с предприятиями.

Например, ученики инженерных классов смогут получить специальность чертежника-конструктора. Они узнают методы и инструменты создания чертежей, а также о работе в системах автоматизированного проектирования и конструкторской документации. Каждый ученик научится создавать чертежи на основе эскизов и использовать цифровые инструменты для моделирования и конструирования объектов.

Те, кто выбрал авиастроительное направление, получат профессию оператора БПЛА. Ребята узнают о разных видах дронов, принципах техобслуживания и управления. Ученики IT-классов будут проходить обучение по программе "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин", в ходе которой они познакомятся с архитектурой компьютера и возможностями современных операционных систем.

Ученики медиаклассов смогут освоить профессии фотографа, оператора видеозаписи и графического дизайнера. Дети узнают технологии и виды съемки, научатся снимать видео и монтировать его, познакомятся с основами композиции.

Для предпринимательских классов пройдет программа "Агент банка", в рамках которой школьники познакомятся с основными банковскими операциями, научатся сравнивать параметры финпродуктов и подбирать услуги для клиентов. Ребята из медклассов будут осваивать профессию младшей медсестры (младшего медбрата). Они узнают правила инфекционной безопасности, нормы общения с пациентами и познакомятся с особенностями работы медперсонала.

После сдачи квалификационного экзамена ученикам предпрофессиональных классов вручат свидетельство о получении профессии, которое в будущем можно будет использовать при устройстве на работу.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в школах Москвы растет популярность предпринимательских классов. Сейчас они открыты в 214 учебных заведениях. В этом году в них поступили на 44% больше 10-классников, чем годом ранее. Там ребята углубленно изучают обществознание, математику и иностранный язык, а также осваивают профессию агента банка и проходят обязательные спецкурсы, уточнил мэр.