Более 300 компаний Москвы проведут образовательные занятия для школьников

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 300 предприятий в Москве организуют для школьников профориентационные образовательные мероприятия, а также экскурсии на свои производства, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

"Мы регулярно разрабатываем новые форматы вовлечения учеников предпрофессиональных классов в особенности выбранных ими отраслей. В этом году свыше 30 тысяч школьников примут участие в профориентационных мероприятиях", – отметила она.

По ее словам, такой подход к организации образовательной деятельности дает возможность работодателям познакомиться с потенциальными кадрами, а школьникам – с профессиями.

Учащиеся медиаклассов отправятся на экскурсии на площадки телеканалов, радиостанций, онлайн-кинотеатров и киностудий. Там старшеклассники возьмут интервью у известных личностей в роли журналистов, создадут материалы для газеты, а также погрузятся в работу издательств и продюсерских центров.

Для учащихся инженерных классов запланированы экскурсии на современные предприятия, в том числе на заводы, входящие в состав "Ростеха" и "Роскосмоса". Для учеников медицинских классов организованы лекции от практикующих врачей и посещение более 140 медицинских учреждений.

Также предусмотрены образовательные мероприятия для будущих IT-специалистов и школьников, изучающих предпринимательство и психологию.

Тем временем студенты столичных вузов смогут принять участие в специальной экскурсионной программе департамента культурного наследия города. Она будет организована в рамках молодежного форума "Наследие" и продлится до 21 ноября включительно.

В 2024 году в рамках программы состоится около 250 экскурсий. Их участники смогут посетить Английский клуб на Тверской улице, а также увидеть Северный речной вокзал на Ленинградском шоссе, усадьбу Барышникова и здание Центросоюза на Мясницкой улице, которое было возведено по проекту архитектора Ле Корбюзье.