Российские ученые создали для абитуриентов "распределяющую шляпу"

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Специалисты из российской биотехнологической лаборатории разработали для абитуриентов сервис "Брайни", который анализирует мозговую деятельность человека и дает рекомендации по выбору профессии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-релиз компании.

К моменту перехода в шестой и седьмой классы только 53% школьников уже точно определились с выбором профессии, 12% все еще сомневаются, а 35% откладывают решение на потом.

Чтобы помочь будущим студентам выбрать профессию, специалисты разработали сервис, который использует нейроинтерфейс для анализа склонностей школьника к разным профессиям.

Для этого на голову надевается специальная повязка с электродами. Она анализирует активность мозга и сердца, измеряя показатели концентрации, стресса, усталости и вовлеченности.

Во время тестирования пользователь выполнит задания из определенной области, после чего сервис создаст подробный отчет, который можно обсудить с профессиональным профориентологом.

Итоги тестирования позволяют определить, насколько эффективно ученик справляется с различными задачами. Так, если у школьника высокий уровень концентрации внимания и он не испытывает усталости и стресса, это может свидетельствовать о его продуктивности при выполнении заданий.

На основе результатов сервис предлагает три профессиональных направления и специальности, которые могут подойти ученику. Однако компания отмечает, что тестирование доступно только для подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Между тем аналитики выяснили, что почти четверть москвичей (24%) в детстве хотели стать врачами. На втором месте по популярности оказалась профессия учителя – ее выбрали 22% респондентов. 18% опрошенных заявили, что хотели стать актерами, а 14% – художниками. В то же время по словам эксперта, наиболее перспективными направлениями для развития карьеры являются промышленность, сфера услуг, торговля, транспорт и IT.