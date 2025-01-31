В Московском дворце пионеров пройдет фестиваль, посвященный Дню российской науки

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 8 февраля пройдет фестиваль, посвященный Дню российской науки, в котором гости узнают о научных достижениях города. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства столицы.

"Москва – город передовых технологий, идей и талантливых молодых специалистов. Мы хотим помочь юным москвичам найти себя в науке, поэтому регулярно организуем фестивали, конференции и другие образовательные мероприятия", – отметила она.

Заммэра рассказала, что на площадке пройдут лекции про физику и космос, а также интерактивные шоу с проведением опытов: преподаватели с юными гостями смогут создать пенный вулкан и цветок из хрусталя, а также увидеть, как добыть безопасный огонь.

Гости фестиваля также увидят другие опыты: создание химического джина, взрыв шара диаметром более метра и демонстрацию экспериментов с жидким азотом при температуре минус 196 градусов.

Среди других активностей посетители смогут наблюдать за научными боями, где молодые эксперты представят свои проекты, дети побудут на занятиях в кружках, а педагогов ждут хакатоны по инновационным методам обучения, говорится в материале.

Ракова добавила, что на фестивале науки школьники смогут узнать больше о научных специалистах и сделать шаг к построению карьеры.

Изучить подробную программу мероприятий и зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте Московского дворца пионеров.

Ранее сообщалось, что в столице за время новогодних праздников провели более 400 мероприятий для детей. Елки и мастер-классы прошли в центрах дополнительного образования, гостями которых стали более 50 тысяч человек.