Собянин: мероприятия проекта "Зима в Москве" посетили почти 30 млн человек

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Около 30 миллионов москвичей и гостей города посетили мероприятия проекта "Зима в Москве". Он завершился в прошлое воскресенье, 2 марта, с последним днем "Московской Масленицы", рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Всего, как отметил мэр, состоялось почти 53 тысячи мероприятий.

"Проект объединил крупнейшие фестивали: "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие", "Московская Масленица", "Китайский Новый год в Москве", "Московские традиции", а также популярные городские события: парад Дедов Морозов и Снегурочек, Дни студенчества в Москве, "Зимний день Московского спорта" и многое другое", – добавил он.

Градоначальник обратился со словами благодарности к волонтерам, организаторам, артистам и всем, кто помогал реализовывать проект "Зима в Москве".

В столице завершается сезон зимних активностей. Например, склоны горнолыжного комплекса на Воробьевых горах планируют закрыть одновременно. Однако горожане смогут посетить их до конца марта.

В свою очередь, комплексы "Кант" и "Лата Трэк" будут принимать гостей до тех пор, пока будет позволять погода. Ожидается, что там сезон завершится примерно в 20-х числах текущего месяца.

