Катки в Парке Горького и "Сокольниках" закрылись

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Каток в Парке Горького завершил свою работу. Об этом москвичей и гостей столицы предупредили в телеграм-канале площадки.

"Спасибо, что провели зиму с Парком Горького", – указали в сообщении, добавив, что в ближайшее время будут подведены итоги зимнего сезона.

Аналогичную информацию представили и в пресс-службе парка "Сокольники".

"Каток "Лед" закрыт", – говорится в публикации.

При этом ГУМ-Каток завершит 19-й сезон 9 марта. Там продолжает действовать акция: все желающие в будние дни первые четыре сеанса могут посетить бесплатно. Также горожане могут научиться играть в хоккей на мастер-классах совместно с Федерацией хоккея России на нацпрограмме подготовки хоккеистов "Красная машина".

Вместе с тем в Москве завершается сезон зимних активностей. Например, склоны горнолыжного комплекса на Воробьевых горах планируют закрыть одновременно. Однако горожане смогут посетить их до конца марта.

В свою очередь, комплексы "Кант" и "Лата Трэк" будут принимать гостей до тех пор, пока будет позволять погода. Ожидается, что там сезон завершится примерно в 20-х числах текущего месяца.

