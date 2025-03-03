Столичные объекты дорожной инфраструктуры помоют после зимы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) помоет и покрасит дорожные объекты столицы после зимы. Об этом представители ведомства рассказали Агентству "Москва".

"С 15 марта специалисты ЦОДД начнут проводить полное обследование улично-дорожной сети для оценки состояния элементов дорожно-транспортной инфраструктуры после зимнего сезона. С 1 апреля специалисты начнут выполнять работы по помывке и покраске объектов инфраструктуры", – уточнили в пресс-службе центра.

Речь идет о велостелах, светофорах, информационных табло и опорах освещения. Коммунальщики, в свою очередь, помоют дорожные знаки.

ЦОДД планирует осуществить помывку и покраску до 30 апреля.

Москвичам между тем посоветовали менять зимнюю резину не раньше конца марта – начала апреля. Температура воздуха пока держится на уровне климатической нормы. В дальнейшем будет фиксироваться аналогичная ситуация, предупредили синоптики.

