Специалисты ЦОДД модернизируют и установят светофоры по 250 адресам в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

ЦОДД планирует в этом году модернизировать и установить светофоры по 250 адресам в Москве, новые появятся на 50 адресах. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Они появятся в каждом округе на аварийных участках, пешеходных переходах, вблизи мест притяжения. Это позволит сделать передвижение по городу безопаснее и комфортнее для всех участников движения", – добавил Ликсутов.

Кроме того, специалисты могут менять настройки светофоров в зависимости от ситуации, чтобы пешеходы меньше ждали зеленого света, а машины быстрее проезжали.

Особое внимание ЦОДД уделяет участкам, где происходят ДТП, наблюдается интенсивное движение, а также местам вблизи социальных объектом, станций метрополитена, МЦД и МЦК.

Между тем в прошлом году в городе появилось примерно 400 новых пешеходных переходов. В районные схемы организации дорожного движения было внесено более 1 000 изменений, в том числе и на крупных участках. Так, на Садовом кольце организовали шесть разворотов, что позволило москвичам сокращать время пути.

