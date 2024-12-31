Собянин сообщил об открытии трех пешеходных переходов в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве открыли три пешеходных перехода, один из которых подземный и два других – надземные. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Подземный переход соединил районы Тимирязевский и Бутырский, которые разделены железнодорожными путями Савеловского направления МЖД. Суммарно в этих районах живут более 155 тысяч человек. По словам мэра столицы, переход обеспечит безопасное движение через МЦД-1 и между остановками городского транспорта на Дмитровском шоссе и улице Яблочкова.



Кроме того, два надземных перехода появились в составе трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Протяженность первого составляет 125 метров. Он проходит над магистралью от улицы Потаповская Роща в сторону жилых кварталов на улице Эдварда Грига. На переходе сделали три лестничных схода и столько же лифтов.



Второй, длина которого составляет почти 100 метров, связывает жилую застройку на улицах Эдварда Грига и Потаповская Роща.



Всего в этом году в столице построили 15 таких сооружений.

Ранее столичные власти утвердили план реконструкции развязки на пересечении Звенигородского шоссе и Третьего транспортного кольца. Проект предусматривает строительство и реконструкцию порядка двух километров дорог, включая четыре новых съезда. Также планируется возвести внеуличный пешеходный переход через Звенигородское шоссе, обустроить наземные пешеходные переходы через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок.

