Около 400 пешеходных переходов создали в Москве в 2024-м

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала 2024 года в городе появилось примерно 400 новых пешеходных переходов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов телеканалу Москва 24.

В районные схемы организации дорожного движения было внесено более 1 000 изменений, в том числе и на крупных участках. Так, на Садовом кольце организовали шесть разворотов, что позволило москвичам сокращать время пути.

"Также мы поменяли около 400 светофоров, сделали их более умными", – отметил Ликсутов.

Кроме того, с начала года в столице было запущено около 30 километров специальных полос для общественного транспорта, что повысило эффективность его работы. После введения выделенных полос скорость движения наземного транспорта увеличивается почти в четыре раза, а также снижается количество аварий с участием электробусов, автобусов и такси, обратил внимание заммэра.

"Поэтому эту программу будем продолжать, сейчас в Москве уже почти 500 километров выделенных полос, по этому показателю мы номер один в России, и, конечно, это позволило эффективнее работать наземному городскому транспорту", – подытожил Ликсутов.

Между тем более 40 станций метро и МЦД планируется открыть к 2030 году в Москве. Сергей Собянин подчеркнул, что в столице продолжается строительство железнодорожной инфраструктуры, которая является самым быстрым, безопасным и экологичным видом общественного транспорта.