ГУМ-Каток завершит работу в Москве 9 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ГУМ-Каток в Москве завершит 19-й сезон 9 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу катка.

Все желающие в будние дни первые четыре сеанса могут посетить бесплатно, напомнили в пресс-службе ГУМ-Катка. Также горожане могут научиться играть в хоккей на мастер-классах совместно с Федерацией хоккея России на нацпрограмме подготовки хоккеистов "Красная машина".

Занятия для новичков пройдут 1 и 8 марта в 09:00, в 10:30 – для воспитанников спортивных школ. По воскресеньям в 09:00 и 10:30 на льду катка поклонники фигурного катания могут отточить мастерство и научиться базовым элементам вращения на мастер-классах со школой Анастасии Гребенкиной.

Тем временем на катке ВДНХ 26 и 27 февраля состоится благотворительная акция с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию. Целью мероприятия является привлечение внимания к проблеме воспитания детей с аутизмом, а также демонстрация того, как адаптивное фигурное катание способствует их повышенной интеграции в общество.

Гости смогут увидеть номера фигуристов, анимационную программу, мастер-классы, представление тренеров и учеников школы адаптивного фигурного катания "Хрустальные пазлы".