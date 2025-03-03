Каток на ВДНХ завершил работу

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Самый большой в Москве каток на ВДНХ завершил свою работу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на выставочный комплекс.

"Сезон зимы у нас закончился, поэтому с сегодняшнего дня каток на ВДНХ завершил свою работу", – говорится в сообщении.

Кроме того, в столице закрылись катки в Парке Горького и "Сокольниках". При этом ГУМ-Каток завершит 19-й сезон 9 марта. Сейчас там продолжает действовать акция: все желающие могут бесплатно посетить первые четыре сеанса в будние дни. Также горожане могут научиться играть в хоккей на мастер-классах совместно с Федерацией хоккея России в рамках нацпрограммы подготовки хоккеистов "Красная машина".

Между тем в Москве завершается сезон зимних активностей. Например, склоны горнолыжного комплекса на Воробьевых горах планируют закрыть одновременно. Однако горожане смогут посетить их до конца марта.

В свою очередь, комплексы "Кант" и "Лата Трэк" будут принимать гостей до тех пор, пока будет позволять погода. Ожидается, что там сезон завершится примерно в 20-х числах текущего месяца.

