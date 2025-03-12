Кинопарк "Москино" приглашает на рыцарские турниры

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Рыцарские турниры пройдут в киновыходные, 15 и 16 марта, в кинопарке "Москино". Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Рыцарские турниры с древних времен были одним из самых зрелищных видов времяпрепровождения как для простого народа, так и для знати. В наши дни у каждого есть шанс ощутить драйв, масштаб и яркие эмоции этих состязаний!" – отметил оргкомитет.

Первое упоминание о воинских состязаниях на Руси относится к XII веку и связано с князем Всеволодом Мстиславовичем, внуком Владимира Мономаха. Князь устраивал пышные турниры, которые привлекали внимание знати и простых людей. Гости кинопарка смогут посетить турнир в грядущие выходные в рамках исторической реконструкции "Рыцарского турнира в Новгороде".

В декорации "Соборная площадь" в 11:00 пройдет парад с участием 50 реконструкторов. В 13:00 на поле боя проведут рыцарский турнир. Участники мероприятия продемонстрируют средневековые маневры в той же локации в 15:00.

Помимо этого, гости смогут увидеть большую реконструкцию настоящего сражения. Оно пройдет в 17:00 в локации "Соборная площадь". В мероприятии примут участие до 200 человек из столицы и столичного региона, а также Санкт-Петербурга, Владимира, Самары и Чебоксар.

В рамках киновыходных гости смогут посетить 20 локаций с мастер-классами и интерактивными занятиями. В "Оружейной мастерской" специалисты расскажут о создании древних видов оружия, в "Кузнице" можно будет ознакомиться с основами кузнечного дела. На занятии "Каллиграфия" эксперты помогут изучить техники каллиграфичного письма.

Кроме того, гости примут участие в настольных играх, посетят выступления музыкантов, которые исполнят музыку древней Руси, уроки фехтования, изучат мастерство чеканки монет, деревообработки и кожевничества. Для посетителей кинопарка будут открыты занятия по изготовлению свечей, окраске тканей и резьбе по кости.

В кинопарке будут установлены специальные выставочные витрины, где можно будет увидеть подлинные исторические экспонаты. Специалисты проведут экскурсии по трем выставкам: "Костюмы XIII века", "Быт горожан" и "Воинское снаряжение". Экскурсии проведут в оба дня в 10:00 от специальной стелы. Каждая новая экскурсия начнется через 20 минут после старта группы.

Помимо этого, в кинопарке пройдет мероприятие, посвященное культуре и обычаям того времени и встрече европейского посольства на Руси. Квест "Новгородские приключения" пройдет с 10:00 до 18:00 на "Соборной площади".

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