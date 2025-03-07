Раздел "Весна в Москве" появился в сервисе Russpass

Фото: mag.russpass.ru

В туристическом сервисе Russpass появился раздел "Весна в Москве", в котором можно подобрать экскурсии, посмотреть карту цветения растений и узнать о сезонных фестивалях. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, в разделе собрано больше 400 идей для весеннего отдыха.

"Каждый найдет что-то интересное для себя, будь то прогулка по самым живописным местам города, посещение музеев или ужин в уютном кафе", – отметила Сергунина.

Раздел состоит из нескольких блоков, в их числе "Москва расцветает!", "Яркие мгновения", "Вкусные впечатления" и "Ура, каникулы!". Пользователи смогут узнать о различных мероприятиях, в числе которых празднование 80-летия Победы, Московская международная неделя моды, а также "Пасхальный дар".

Кроме того, в разделе представлена подборка городских кафе и ресторанов. Карта цветения показывает локации, где можно увидеть тюльпаны, магнолию, сакуру, крокусы и яблони. Также предусмотрены маршруты романтических прогулок, а детей ждут познавательные экскурсии по ВДНХ и Московскому зоопарку.

Ранее новая функция с возможностью создавать подборки материалов появилась в личном кабинете пользователя на портале "Узнай Москву". Пользователи могут создать свои подборки онлайн-маршрутов, статей о музеях, памятниках, зданиях, материалов о людях, оставивших свой след в истории столицы. Для создания своей категории нужно нажать на кнопку "Добавить категорию".