Новая функция появилась в личном кабинете портала "Узнай Москву"

Фото: пресс-служба мэра иправительства Москвы/Максим Денисов

Новая функция с возможностью создавать подборки материалов появилась в личном кабинете пользователя на портале "Узнай Москву". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий города.

"Ранее команда проекта "Узнай Москву" провела исследование, чтобы узнать мнение пользователей о работе портала. Многие участники опроса отметили, что хотели бы иметь возможность сохранять страницы в разделе "Избранное" более удобным способом. Раньше их нельзя было упорядочить, что порой вызывало сложности при поиске нужного материала", – рассказали в департаменте.

Теперь пользователи могут создать свои подборки онлайн-маршрутов, статей о музеях, памятниках, зданиях, материалов о людях, оставивших свой след в истории столицы. Воспользоваться функцией можно любому авторизованному на портале "Узнай Москву".

Авторизацию можно пройти как при помощи учетной записи на портале mos.ru, так и через аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через "Яндекс". Также можно авторизоваться при помощи отдельной учетной записи портала.

По умолчанию в обновленном кабинете пользователя в разделе "Избранное" есть категории "Уже посещено" и "Планирую посетить". Для создания своей категории нужно нажать на кнопку "Добавить категорию". Ее название нужно придумать самому, а при необходимости – отредактировать или удалить подборку.

Пользователям доступны и прежние функции кабинета. Во вкладке "Мои билеты" все еще можно посмотреть билеты, купленные в "Афише", а во вкладке "Добавлено на сайт" – посмотреть созданные страницы. Любой человек может добавить страницу со зданием, памятником или личностью.

Заявка будет рассмотрена профильными специалистами, и после модерации объект станет доступен всем пользователям на um.mos.ru. Также москвичи могут оценивать маршруты по разным категориям – длительности, живописности, информативности и доступности.

Ранее стало известно, что до конца 2025 года в Москве в рамках программы "Мой район" пройдет свыше тысячи обзорных прогулок. Треть из них проведут по новым экскурсионным маршрутам. В прошлом году к этим мероприятиям присоединились около 25 тысяч человек. В этом году жителям и гостям города расскажут историю свыше 100 районов Москвы.

