Более 430 инструкций по сферам городской жизни разместили на mos.ru

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/ОлегСосницкий

На mos.ru разместили свыше 430 инструкций, которые помогут понять, как оформить, восстановить или заменить важные документы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента информационных технологий, передает портал мэра и правительства Москвы.

Инструкции по всем сферам городской жизни расположены в разделе "Помощь" в главном меню mos.ru. Например, в рекомендациях на портале можно прочитать, как оформить паспорт в случае достижения гражданином 14 лет или при получении гражданства. О правилах замены или восстановления паспорта можно узнать в другом материале.

Кроме того, москвичи смогут ознакомиться с полным порядком оформления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) для получения бесплатной медпомощи во всех госучреждениях России по ссылке. В этом же материале можно посмотреть услуги, которые предусмотрены для горожан в рамках этого документа.

Взрослым и детям также не обойтись без страхового номера индивидуального лицевого счета, который понадобится при поступлении в детсад, приеме на работу, выходе на пенсию или посещении поликлиник. Инструкцию о том, как получить или восстановить СНИЛС, можно узнать по ссылке.

С 14 лет важным документом для каждого гражданина становится идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), который нужен для учета и контроля уплаты налогов, а также для подтверждения налогового статуса. Прочитать, в каких еще случаях понадобится данный документ и как его оформить, можно на портале.

Более того, на mos.ru размещены рекомендации, объясняющие порядок действий при утрате загранпаспорта, трудовой книжки, военного билета, диплома и иных документов.

Инструкция также поможет понять, как оформить загранпаспорт, водительские права, приглашение в Россию для иностранца и даже медицинскую справку в бассейн. Найти эти материалы можно в подборке "Документы: как оформить быстро и правильно".

Москвичи смогут в любой момент воспользоваться информацией о своих личных документах с помощью приложения "Мой id", в котором содержится цифровая версия паспорта, СНИЛС, полиса ОМС, ИНН. Сведениями можно воспользоваться не только при заполнении бланков заявлений, но и поделиться этими данными с доверенными лицами.

При этом функционал "Мой id" постоянно расширяется. Например, в приложении также можно просмотреть сканы документов, которые пользователь загрузил в личный кабинет на mos.ru.

Кроме того, теперь в карточке единого читательского билета в "Мой id" можно просматривать данные не только о тех книгах, которые уже были взяты в московских библиотеках, но и о забронированных ранее произведениях. В приложении доступна информация о номере заказа, его статусе, авторе и названии произведения.

