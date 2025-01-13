Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В мобильном приложении "Мой id" появились новые функции. Теперь там доступны скан-копии любых ранее загруженных на портале mos.ru документов, а также информация о книгах, которые были забронированы в сервисе "Библиотеки Москвы". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Мы постоянно развиваем функционал приложения "Мой id", чтобы горожанам было еще удобнее пользоваться теми возможностями, которые предоставляет столичная цифровая экосистема. Так, в этом году по просьбам пользователей в приложении появилась возможность просматривать документы своих детей", – поделились в столичном департаменте информационных технологий.

Помимо этого, в приложение добавили возможность просматривать скан-копии любых документов, которые могут потребоваться горожанам в различных ситуациях. Среди них – справка об обучении в вузе по очной форме, свидетельство о браке или об установлении отцовства, договор о купле-продаже квартиры, медицинские справки и другие документы.

Чтобы воспользоваться данной функцией, необходимо зайти на mos.ru в раздел "Документы и данные" и загрузить с компьютера необходимые сканы.

Также в карточке единого читательского билета в "Мой id" теперь можно просматривать данные не только о тех книгах, которые уже были взяты в московских библиотеках, но и о забронированных ранее произведениях. Так, в приложении доступна информация о номере заказа, его статусе, авторе и названии произведения.

Между тем число пользователей сервиса "Мой id" превысило 125 тысяч человек. В приложении доступны различные типы документов и сервисов. Среди них – сведения российского и заграничного паспортов, ИНН, свидетельства о рождении, СНИЛС и других. Это упрощает заполнение различных заявлений и онлайн-форм.