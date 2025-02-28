Продюсер Киселев допустил приезд в Россию поддержавших Трампа звезд из США

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Поддержавшие президента США Дональда Трампа американские звезды смогут выступить в России, если это будет выгодно организаторам. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на продюсера Юрия Киселева.

Продюсер рассказал, что иностранных музыкантов всегда тепло встречали в России, а их выступления были громкими событиями для публики. По мнению Киселева, в случае финансовой выгоды для организатора и выбора подходящей площадки и времени для концерта сложностей с возобновлением выступлений западных исполнителей возникнуть не должно.

Главными препятствиями для организации концертов западных звезд продюсер назвал выплачиваемые в долларах гонорары и необходимость учитывать технические требования артистов. Кроме того, существует вопрос аренды площадки, который необходимо решать заранее.

"Важно понимать, что не всегда приезд западных артистов является выгодным проектом для организатора. <...> если мы говорим о таких больших звездах, как Джастин Бибер, 50 Cent, Бейонсе, Jay-Z и так далее, то гонорары слишком велики. Их технические райдеры, как правило, составляют 50%, а у некоторых и 100% от суммы гонорара", – подчеркнул Киселев.

Ранее жители Москвы встретили американского рэпера DaBaby. Популярный исполнитель прилетел в Россию, чтобы принять участие в концерте.

Тем временем солист группы "Би-2" Лева (настоящее имя Егор Бортник, включен в реестр иноагентов), уехавший из России после начала СВО, рассказал пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) о тяжелом финансовом положении коллектива. По словам артиста, после отъезда из России он лишился почти всех своих доходов. В связи с этим музыкант попросил проспонсировать съемки видеоряда на одну из песен "Би-2".