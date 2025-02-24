"Известия": в российском прокате возрастет число американских фильмов

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В российский прокат до конца 2025 года выйдут минимум 42 американских фильма. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в киноиндустрии.

Главные новинки в российском прокате – "Балерина" из вселенной "Джон Уик", "Обезьяна" Осгуда Перкинса, "Шоугерл", "Горизонты-2" и "Под огнем". По словам представителей киноиндустрии, потепление в отношениях России и США может повлиять на возвращение голливудских фильмов, однако этот процесс будет непростым.

Собеседники издания сообщили, что на Европейском кинорынке верят в скорое возвращение в Россию картин от киностудий Голливуда. Кроме того, российские кинокомпании заключили несколько сделок по зарубежными релизам, и они еще не закрыты. Количество американских фильмов среди них будет известно по мере объявления о заключении сделок.

Среди ближайших релизов значится триллер Мэла Гибсона "Особо опасный пассажир" с Марком Уолбергом в главной роли – эта лента выйдет в прокат уже в марте. Семейное фэнтези "Очи" с Уиллемом Дефо, Эмили Уотсон и Финном Вулфхардом российские кинозрители увидят в мае.

В свою очередь, в кинопрокатной компании Arna Media сообщили, что выпустят в России хоррор Осгуда Перкинса "Крипер". Для российского проката были также куплены такие фильмы, как "Анора", "Конклав", "Субстанция", "Мария" и "Ученик. Восхождение Трампа". Последний не получил прокатное удостоверение и не вышел.

По мнению гендиректора ассоциации "Интернет-видео" Алексея Бырдина, уход крупных западных киностудий из России был политическим жестом, а не результатом санкций. Почти все американские и европейские правообладатели, за исключением пяти студий-мейджоров и стриминга Netflix, не прекращали работать на российском рынке, отметил он. Как подчеркнул Бырдин, ушедшие компании могут вернуться в РФ в любой момент, и возобновление политических контактов Москвы и Вашингтона создадут условия для этого.

"В целом многие российские зрители хотели бы возвращения иностранного контента, но надо понимать, что уже после ухода студий в России довольно существенно поменялось и продолжает меняться регулирование информационной среды, в то числе в части защиты традиционных ценностей. Так что если контент вернется, то не весь", – сообщил Бырдин.

Главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская считает, что для киностудий важнее отношение к ним аудитории на внутреннем рынке. В то же время уже понятно, что возвращаться компании будут на другие позиции, поскольку в России уже сложилось лобби из крупных отечественных медиахолдингов.

По словам собеседников газеты, обилие российского кино вряд ли помешает большим американским релизам, поскольку отечественные кинопроизводители так и не смогли создать многообразную систему жанров. В последние годы в России выпускали главным образом семейное фэнтези и комедии, в то время как экшенов про супергероев, хорроров, триллеров и судебных драм все еще нет, отметили эксперты.

Ранее актриса и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что для показа в российских кинотеатрах следует допускать только хорошие зарубежные фильмы. Парламентарий считает необходимым прекратить практику пакетных поставок, когда вместе с хорошим кино в Россию поступают низкокачественные картины, занимающие экранное время и мешающие демонстрации отечественного контента.

Между тем отечественные онлайн-кинотеатры уже инициировали переговоры с голливудскими студиями. Вместе с тем они столкнулись со сложностями в международных расчетах.