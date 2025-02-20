Депутат Драпеко: в Россию можно пускать только хорошее зарубежное кино

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Для показа в российских кинотеатрах следует допускать только хорошие зарубежные фильмы. Об этом News.ru заявила актриса и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Парламентарий считает необходимым прекратить практику пакетных поставок, когда вместе с хорошим кино в Россию поступают низкокачественные картины, занимающие экранное время и мешающие демонстрации отечественного контента.

По словам Драпеко, эта практика создает проблемы для российского рынка кино. Киносети, стремясь сэкономить, предпочитают показывать дешевые голливудские фильмы, даже если они не соответствуют высоким стандартам, а не инвестировать в отечественное кино, пояснила она.

Ранее стало известно, что российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры о возвращении доступа к голливудским картинам. Пока речь идет только о платформах Okko и "Кинопоиск".

Представители сервисов рассказали, что договариваются с западными студиями. С их слов, пока неизвестно, когда именно доступ будет вновь открыт, поскольку это зависит от политической ситуации.