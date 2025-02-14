Джулия Луи-Дрейфус стала лучшей актрисой сериалов XXI века по версии Variety

Фото: Invision/AP/Photo by Jordan Strauss

Американская актриса, комик и продюсер Джулия Луи-Дрейфус названа лучшей актрисой сериалов XXI века. Рейтинг 100 величайших актеров сериалов составил еженедельник Variety.

Критики выбирали лучших актеров и актрис из проектов, стартовавших не раньше 1 января 2000 года, при этом из каждого сериала мог быть выбран только один актер. Джулия Луи-Дрейфус заняла в списке первое место за главную роль в шоу "Вице-президент".

На втором месте оказался Джереми Стронг, получивший премии "Эмми" и "Золотой глобус" за роль в сериале "Наследники". Сыгравшая в проекте "Безумцы" Элизабет Мосс расположилась на третьей строчке.

В первую десятку рейтинга критики включили Лизу Кудроу (сериал "Возвращение"), Брайана Крэнстона ("Во все тяжкие"), Майкла Кеннета Уильямса ("Прослушка"), Кэрри Кун ("Оставленные"), Андре Брауэра ("Бруклин 9-9"), Рэя Сихорна ("Лучше звоните Солу") и Сандру О ("Анатомия страсти").

Ранее стало известно, что американский актер Джон Литгоу, известный по сериалу "Декстер" и фильму "Конклав", стал главным кандидатом на роль Альбуса Дамблдора в сериале по "Гарри Поттеру". Кроме того, среди претендентов значились Марк Райлэнс и Марк Стронг.

Тем временем топ-менеджер стримингового сервиса HBO Франческа Орси рассказала, что студия ведет работу над спин-оффом сериала "Игры престолов", который расскажет историю дома Таргариенов. По словам руководителя проектов, сервис работает сразу над несколькими ответвлениями от основного сюжета сериала.