11 февраля, 23:45Культура
Премьера российского сериала "Аутсорс" прошла в кинотеатре "Октябрь"
В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера российского сериала "Аутсорс" с актером Иваном Янковским. Картину уже называют самым ожидаемым проектом года.
Действие сериала разворачивается в середине 1990-х, когда смертная казнь была разрешена. В тюрьме специального назначения появляется новый сотрудник, которому предстоит приводить в исполнение приговоры.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.