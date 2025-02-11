Премьера российского сериала "Аутсорс" прошла в кинотеатре "Октябрь"

В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера российского сериала "Аутсорс" с актером Иваном Янковским. Картину уже называют самым ожидаемым проектом года.

Действие сериала разворачивается в середине 1990-х, когда смертная казнь была разрешена. В тюрьме специального назначения появляется новый сотрудник, которому предстоит приводить в исполнение приговоры.

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