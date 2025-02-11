Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 23:45

Культура

Премьера российского сериала "Аутсорс" прошла в кинотеатре "Октябрь"

Премьера российского сериала "Аутсорс" прошла в кинотеатре "Октябрь"

В Кремлевском дворце стартовал цикл концертов, посвященных 80-летию Победы

"Интервью": Зоя Бербер – о критике и роли в "Реальных пацанах"

Актриса Зоя Бербер рассказала о феномене "Реальных пацанов"

Художник Никас Сафронов подарил свою картину Папе Римскому

"Культура за 100 секунд": выставка о развлечениях москвичей стартовала в "Коломенском"

Фильму "Москва слезам не верит" исполнилось 45 лет

Юра Борисов раздавал розы в московском метро

Премьера фильма "Пророк. История Александра Пушкина" состоялась в Москве

В Театре Наций 11 февраля состоится премьера спектакля "Сато"

В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера российского сериала "Аутсорс" с актером Иваном Янковским. Картину уже называют самым ожидаемым проектом года.

Действие сериала разворачивается в середине 1990-х, когда смертная казнь была разрешена. В тюрьме специального назначения появляется новый сотрудник, которому предстоит приводить в исполнение приговоры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурасериалывидеоДарья КрамароваАлина Терещенкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика