Индийская полиция прервала уличный концерт певца Эда Ширана

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Полицейские индийского города Бангалора прервали уличный концерт британского певца Эда Ширана, передает "Газета.ру" со ссылкой на местное издание Mathrubhumi.

Отмечается, что полиция отключила музыканту микрофон, когда тот начал исполнять свой хит Shape of You в деловом квартале города. Комментируя инцидент, певец отметил, что получил официальное разрешение на выступление.

В свою очередь, заместитель комиссара полиции Центрального Бангалора Шекар Т. Текканнанавар подтвердил, что коллектив Ширана запрашивал разрешение на концерт. Но полиция решила отказать исполнителю, так как его выступление могло создать опасную давку на оживленной улице.

Ранее солист американской группы 30 Seconds To The Mars Джаред Лето во время концерта в Казахстане прервал свое выступление ради подарка от россиянок. Девушки подарили музыканту шляпу ручной работы. Получив ее, певец снял свою белую ковбойскую шляпу и надел в место нее подаренную россиянками.