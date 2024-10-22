Джаред Лето прервал концерт в Астане из-за подарка от россиянок

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Солист американской группы 30 Seconds To The Mars Джаред Лето во время концерта в Казахстане прервал свое выступление ради подарка от россиянок, сообщает Life.ru.

Девушки, прилетевшие в Астану из Сочи, подарили музыканту шляпу ручной работы. Дизайнер Милена Нода из Сочи вместе с подругами подготовила большой плакат "Мы сделали шляпу для тебя". Джаред Лето заметил его и спросил, действительно ли у поклонниц есть для него головной убор.

Девушки передали подарок из зала. Получив его, певец снял свою белую ковбойскую шляпу и надел в место нее подаренную россиянками.

Джаред Лето выступает в рамках мирового турне по различным городам Европы. Во время концерта 30 Seconds To Mars в Белграде 12 октября он спросил, много ли на концерте россиян, и пообещал публике провести концерт в России. Кроме того, артист сказал, что когда-нибудь будет "веселиться и тусоваться" с фанатами в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве.

Позже в СМИ появилась информация, что российские организаторы начали переговоры с Лето о возможности выступить в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году. По некоторым данным, выступление может стоить около одного миллиона долларов (примерно 100 миллионов рублей).

Гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников однако заявил, что информация о переговорах промоутеров с певцом Джаредом Лето о концертах в России сильно преувеличена. По его словам, это невозможно в текущих обстоятельствах.