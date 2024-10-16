Агентство TCI назвало преувеличенной информацию о концертах Джареда Лето в РФ

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Информация о переговорах промоутеров с певцом Джаредом Лето о концертах в России сильно преувеличена. Об этом Агентству "Москва" заявил гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

По его словам, это невозможно в текущих обстоятельствах.

"Ни о каких концертах сейчас речи быть не может, потому что страна находится под глобальными санкциями. Если агенты или менеджмент Джареда будут вести переговоры о концертах с российскими организаторами, то это кончится для него очень драматично", – рассказал гендиректор агентства TCI.

Певец Лето во время выступления своей музыкальной группы 30 Seconds To Mars в Белграде 12 октября спросил, много ли на концерте россиян. После чего он пообещал публике выступить в России. Кроме того, артист сказал, что когда-нибудь будет "веселиться и тусоваться" с фанатами в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве.

В свою очередь, министерство иностранных дел Украины сочло оскорбительным заявление Лето о желании выступить в России. В ведомстве добавили, что для России якобы "не может быть никакого умиротворения".

При этом в СМИ появилась информация, что российские организаторы начали переговоры с Лето о возможности выступить в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году. Так, по словам организаторов, один большой концерт в России будет стоить около 1 миллиона долларов (примерно 100 миллионов рублей).

