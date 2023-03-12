Джаред Лето получил "Золотую малину" за роль в фильме "Морбиус"

Фото: Invision/AP/Vianney Le Caer

Джаред Лето получил "Золотую малину" в номинации "Худшая мужская роль" за свою главную роль в фильме "Морбиус". Об этом сообщается на сайте антипремии.

"Худшим фильмом" организаторы назвали фильм о Мэрилин Монро "Блондинка". По мнению учредителей антипремии, картина лжива, непристойна, и эксплуатирует память покойной Мэрилин Монро.

"Худшую женскую роль" организаторы присудили самим себе из-за инцидента с включением в список несовершеннолетней Райаны Киры Армстронг.

Список номинантов антипремии представили еще в январе этого года. Из-за того, что организаторы включили в список 12-летнюю Армстронг за роль в перезапуске "Воспламеняющей взглядом", разразился скандал.

Общественность раскритиковала "Золотую малину", посчитав недостойным высмеивать игру несовершеннолетних. Организаторы признали свою ошибку и заявили, что впредь премия будет присуждаться только взрослым актерам.

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