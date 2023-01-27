27 января, 22:42Культура
Фильм Алексея Сидорова "Чемпион мира" получил главный приз премии "Золотой орел"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Фильм "Чемпион мира" Алексея Сидорова получил национальную российскую кинопремию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм". Об этом сообщает ТАСС.
Вручение премии состоялось в павильоне 1 киноконцерна "Мосфильм".
"Спасибо академикам за то, что смогли рассмотреть за какой-то мишурой, за какими-то, может быть, политическими контекстами главное послание фильма: это послание о любви к родине", – сказал режиссер.
С кинокартиной "Чемпион мира" конкурировали фильм "Здоровый человек" Петра Тодоровского и "Петр I. Последний царь и первый император" Андрея Кравчука.
Картина "Чемпион мира" повествует о легендарном шахматном поединке за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным.
В фильме Карпова сыграл актер Иван Янковский. Его признали лучшим актером за фильм "Чемпион мира".
Кроме того, лучшей актрисой стала Ирина Старшенбаум за роль в "Здоровом человеке". Евгений Миронов за роль в фильме "Сердце Пармы" и Дарья Балабанова за фильм "Здоровый человек" признаны лучшим актерами второго плана.
В номинации "Лучший телевизионный сериал" получил награду сериал "Алиби" Нурбека Эгена. Также Евгений Стычкин получил награду за лучшую мужскую роль в этом сериале.
Награду за лучшую женскую роль получила Юлия Хлынина в сериале "Елизавета".
Сериал "Художник" Тимура Алпатова стал "Лучшим сериалом онлайн-платформ".
Никита Ефремов в фильме "Нулевой пациент" и Анна Михалкова в сериале "Алиса не может ждать" получили награды как лучшие актер и актриса.
Ранее сообщалось, что американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов на премию "Оскар" 2023 года, церемония вручения которой пройдет 12 марта в Лос-Анджелесе.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!