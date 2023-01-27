Фильм Алексея Сидорова "Чемпион мира" получил главный приз премии "Золотой орел"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фильм "Чемпион мира" Алексея Сидорова получил национальную российскую кинопремию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм". Об этом сообщает ТАСС.

Вручение премии состоялось в павильоне 1 киноконцерна "Мосфильм".

"Спасибо академикам за то, что смогли рассмотреть за какой-то мишурой, за какими-то, может быть, политическими контекстами главное послание фильма: это послание о любви к родине", – сказал режиссер.

С кинокартиной "Чемпион мира" конкурировали фильм "Здоровый человек" Петра Тодоровского и "Петр I. Последний царь и первый император" Андрея Кравчука.

Картина "Чемпион мира" повествует о легендарном шахматном поединке за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным.

В фильме Карпова сыграл актер Иван Янковский. Его признали лучшим актером за фильм "Чемпион мира".

Кроме того, лучшей актрисой стала Ирина Старшенбаум за роль в "Здоровом человеке". Евгений Миронов за роль в фильме "Сердце Пармы" и Дарья Балабанова за фильм "Здоровый человек" признаны лучшим актерами второго плана.

В номинации "Лучший телевизионный сериал" получил награду сериал "Алиби" Нурбека Эгена. Также Евгений Стычкин получил награду за лучшую мужскую роль в этом сериале.

Награду за лучшую женскую роль получила Юлия Хлынина в сериале "Елизавета".

Сериал "Художник" Тимура Алпатова стал "Лучшим сериалом онлайн-платформ".

Никита Ефремов в фильме "Нулевой пациент" и Анна Михалкова в сериале "Алиса не может ждать" получили награды как лучшие актер и актриса.

Ранее сообщалось, что американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов на премию "Оскар" 2023 года, церемония вручения которой пройдет 12 марта в Лос-Анджелесе.

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