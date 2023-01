Объявлены номинанты на премию "Оскар"

Фото: depositphotos/MidoSemsem

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов на премию "Оскар" 2023 года, церемония вручения которой пройдет 12 марта в Лос-Анджелесе.

На наибольшее количество "Оскаров" в рамках 95-го вручения премии претендует фантастическая лента Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта "Все везде и сразу" – она получила сразу 11 номинаций, в том числе "Лучший фильм".

Другими номинантами в данной категории стали "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Банши Инишерина" Мартина Макдонаха, "Элвис" База Лурмана, "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Тар" Тодда Филда, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда и "Говорят женщины" Сары Полли.

Претендентами в номинации "Лучший режиссер" стали Мартин Макдонах, Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, Стивен Спилберг, Тодд Филд и Рубен Эстлунд.

За премию в номинации "Лучшая мужская роль" поборются Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Билл Найи ("Жить") и Пол Мескал ("Солнце мое").

В категории "Лучшая женская роль" номинантами стали Кейт Бланшетт ("Тар"), Мишель Йео ("Все везде и сразу"), Ана де Армас ("Блондинка"), Андреа Райсборо ("Ради Лесли") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").

Соперниками в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" были названы Ке Хюи Куан ("Все везде и сразу"), Барри Кеоган ("Банши Инишерина"), Брендан Глисон ("Банши Инишерина"), Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро") и Джадд Хирш ("Фабельманы").

Номинантами на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана" стали Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда"), Хонг Чау ("Кит"), Керри Кондон ("Банши Инишерина"), Джейми Ли Кертис ("Всё везде и сразу"), Стефани Сюй ("Все везде и сразу").

За премию в номинации "Лучший оригинальный сценарий" поспорят "Банши Инишерина", "Все везде и сразу", "Фабельманы", "Тар" и "Треугольник печали".

На "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий" претендуют "На Западном фронте без перемен", "Достать ножи: Стеклянная луковица", "Жить", "Топ Ган: Мэверик" и "Женские сплетни".

Номинантами в категории "Лучшие визуальные эффекты" стали "На Западном фронте без перемен", "Аватар: Путь воды", "Бэтмен", "Черная пантера: Ваканда навсегда" и "Топ Ган: Мэверик".

Премия в номинации "Лучший звук" достанется одной из следующих картин: "На Западном фронте без перемен", "Аватар: Путь воды", "Бэтмен", "Элвис", "Топ Ган: Мэверик".

За звание "Лучший игровой короткометражный фильм" посоперничают "Прощание по-ирландски", "Ивалу", "Ученица", "Ночная поездка" и "Красный чемодан".

На "Оскар" в номинации "Лучший дизайн" претендуют "На Западном фронте без перемен", "Аватар: Путь воды", "Вавилон", "Элвис" и "Фабельманы".

Награда в номинации "Лучший дизайн костюмов" будет разыграна между фильмами "Вавилон", "Черная пантера: Ваканда навсегда", "Элвис", "Все везде и сразу" и "Мистер Харрис едет в Париж".

Приз в категории "Лучшая оригинальная песня" может достаться композициям Naatu Naatu ("RRR: Рядом ревет революция"), Lift Me Up ("Черная пантера: Ваканда навсегда"), Hold My Hand ("Топ Ган: Мэверик"), This is a Life ("Все везде и сразу") и Applause ("Теперь вместе").

Номинантами на премию за лучший саундтрек стали "На Западном фронте без перемен", "Вавилон", "Банши Инишерина", "Все везде и сразу" и "Фабельманы".

Претендентами на "Оскар" за лучший грим и прически стали "На Западном фронте без перемен", "Бэтмен", "Черная пантера: Ваканда навсегда", "Элвис" и "Кит".

За звание "Лучший фильм на иностранном языке" поборются "На Западном фронте без перемен", "Аргентина, 1985", "Близко", "Иа" и "Тихоня".

В номинации "Лучший монтаж" претендентами на премию стали "Банши Инишерина", "Элвис", "Все везде и сразу, "Тар" и "Топ Ган: Мэверик".

Лучшим документальным фильмом может стать "Все, что дышит", "Вулкан любви", "Вся красота и кровопролитие", "Дом из щепок" или "Навальный".

Номинантами в категории "Лучший документальный короткометражный фильм" были названы "Эффект Марты Митчелл", "Как измеряется год?", "Заклинатели слонов", "Выход" и "Незнакомец у ворот".

Премию в номинации "Лучшая операторская работа" распределят между следующими лентами: "Тар", "Элвис", "Империя света", "На западном фронте без перемен" и "Бардо".

"Оскар" как лучший мультфильм могут получить "Пиноккио Гильермо дель Торо", "Марсель, ракушка в ботинках", "Кот в сапогах: Последнее желание", "Я краснею" и "Морской монстр".

Номинантами в категории "Лучший короткометражный мультфильм" стали "Мальчик, Крот, Лис и Конь", "Летающий моряк", "Продавцы льда", "Мой год членов" и "Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это".

Ранее состоялась церемония вручения награды "Золотой глобус". Картину Стивена Спилберга "Фабельманы" назвали лучшей по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда. Фильм победил в категории "Лучший драматический фильм".

