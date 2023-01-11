Фото: ТАСС/Jordan Strauss/АР

Режиссер и сценарист Райан Джонсон начал работу над третьей частью "Достать ножи". Об этом сообщает Variety.

"Новый фильм будет отличаться от предыдущих "и тонально, и тематически", – отмечает издание.

По словам Джонсона, новая часть будет приближена к жанру классических детективов. Режиссер добавил, что в детстве для него детектив был "самой интересной вещью на свете". Третья часть обещает показать что-то совершенно новое.

Ранее сообщалось, что восьмой сезон "Бойтесь ходячих мертвецов" станет для сериала последним. В завершающий сезон шоу о зомби-апокалипсисе войдут 12 эпизодов, которые будут выходить в две части по шесть серий. Премьера первой части запланирована на 14 мая 2023 года.

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