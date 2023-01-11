Сериал "Бойтесь ходячих мертвецов" завершится восьмым сезоном

Фото: кадр из фильма "Бойтесь ходячих мертвецов"; режиссер – Майкл Е. Сатраземис; производство – AMC Studios

Восьмой сезон "Бойтесь ходячих мертвецов" станет для сериала последним. Об этом сообщает "Газета.ру".

Известно, что в последний сезон шоу о зомби-апокалипсисе войдут 12 эпизодов, которые будут выходить в две части по шесть серий. Премьера первой части запланирована на 14 мая 2023 года, вторая часть будет также выпущена в текущем году.

"Это действительно захватывающий год для вселенной "Ходячих мертвецов", поскольку мы завершаем эпическое путешествие по шоу "Бойтесь ходячих мертвецов", которое стало одним из самых успешных в истории кабельного телевидения", – отмечает президент AMC Studios Дэн Макдермотт.

Оригинальный проект "Ходячие мертвецы" был закрыт в ноябре после 11 сезонов.

Ранее стало известно, что на официальном YouTube-канале Marvel был опубликован новый трейлер фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Выход картины запланирован на 17 февраля 2023 года. В ленте рассказывается о приключениях Скотта Лэнга, который известен под именем Человек-муравей.

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